مطلب عاجل من رئيسة وزراء مولدوفا لـ الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - ودعت رئيسة وزراء مولدوفا، حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم، الجيش الروسى الذى يحرس مستودعات الذخيرة فى ترانسنيستريا إلى الانسحاب من هذه المنطقة غير المعترف بها.

وأشارت إلى أن مولدوفا تستخدم منصة الأمم المتحدة للمطالبة بانسحاب الجيش الروسى من إقليم ترانسنيستريا فى مولدوفا، لافتة إلى وقوع عديد من الانتهاكات لـ حقوق الإنسان هناك.

ولفتت رئيسة وزراء مولدوفا إلى أن إدراج تلك المطالبات فى قرارات الأمم المتحدة يُبقِى مشكلة الصراع فى ترانسنيستريا على أجندة المجتمع الدولى.