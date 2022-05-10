إصابة 9 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب التمثيلى فى رسالة نشرها المكتب عبر تطبيق "تيليجرام"، إن القصف أدى إلى إصابة 9 مدنيين بجروح متفرقة منهم فتاة عمرها 15 عاما. وتابع: "وردت أنباء أخرى فى وقت سابق عن قصف الجيش الأوكرانى منطقتى كيروفسكى وبتروفسكى فى دونيتسك".

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