موعد صدور لعبة eFootball PES 2022 للهواتف الأندوريد والأيفون بأحدث الانتقالات الجديدة لعام 2022

ينتظر محبي كرة القدم الإصدار الجديد من لعبة فوتبول بيس لعام 2022، حيث قام العديد من مُعجبيها بالبحث عن صحة الشائعات المتداولة حول صدور هذا الإصدار وعن الموعد الحقيقي لنزوله على الهاتف المحمول، ولذلك سنعمل على توضيح طريقة التنزيل الصيحة للعبة لتتمكن من تجربتها على جهازك المحمول .

موعد نزول لعبة بيس 22 على الهاتف المحمول

توجد بعض الشائعات الكاذبة حول موعد صدور لعبة اي فوتبول بيس 22 على الهواتف، ولذلك قامت الشركة المسؤولة عن إعداد اللعبة بالإعلان عن اقتراب الموعد الحقيقي لصدورها، خاصة بعد توقف عملية الشراء داخل اللعبة من يوم 28 من شهر إبريل السابق، وننتظر معكم خلال الأيام القادمة الإفصاح عن موعد نزول لعبة اي فوتبول بيس لعام 22.

الطريقة الصحيحة لتحميل لعبة بيس 22 على الهاتف المحمول

موعد نزول لعبة بيس 22 قد يواجه بعض محبي اللعبة عدة مشاكل أثناء تحميل لعبة فوتبول بيس، ولذلك قام المسؤولين عنها بالتصريح عن الطريقة السهلة لتنزيل وتثبيت اللعبة، وهي كالآتي:

أولاً قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي (Google play)، وبعد ذلك احرص على كتابة الاسم الصحيح للعبة في مكان البحث، ومن بعدها انتظر قليلاً حتى تظهر الأيقونات الخاصة باللعبة، وبعد ذلك قم باختيار الأيقونة التي تريدها، وفي النهاية قم بالضغط على كلمة تثبيت، وانتظر حتي يتم تثبيتها على هاتفك.

ما هي المتطلبات الأدنى لتحميل لعبة فوتبول بيس على الهاتف

يلزم توافر المتطلبات الآتية تنزيل اي فوتبول بيس اللعبة على جهازك المحمول:

• أولاً: يجب أن يحتوي الهاتف على نظام تشغيل Android Versions 5.1.1 Lollipop.

• ثانياً: يشترط أن تكون ذاكرة الوصول العشوائية (الرامات) لا تقل عن 1 جيجا رام.

• ثالثاً: يجب أن يكون المعالج المركزي الخاص بالهاتف من نوع Qualcomm Snapdragon 425، أو على الأقل معالج ذو كرت رسوميات Mali-T720.

• رابعاً: يشترط ألا تقل مساحة التخزين الداخلية الخاصة بالهاتف عن 1.5 جيجا بايت.

ما هي المتطلبات الموصى بها لتحميل لعبة فوتبول بيس على الهاتف؟

• أولاً: ضرورة توافر نظام تشغيل: Android 8.1 Oreo او Android 9.0 Pie.

• ثانياً: ضرورة احتواء الهاتف على معالج من نوع: Snapdragon 660 او kirin 510 او exynos 9610.

• ثالثاً: ألا تقل ذاكرة الوصول العشوائية عن: 4 أو 6 جيجا رام.

• رابعاً: ألا تقل مساحة التخزين الداخلية عن 1.5 جيجا بايت.