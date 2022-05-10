نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء إيداع حساب المواطن في الدفعة 54 وطريقة الحصول على دعم شهر مايو ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إيداع الدفعة 54 من حساب المواطن بحسابات المستفيدين وذلك ضمن دعم شهر مايو، ويمكن للمستحقين البدء في الحصول على مستحقاتهم من خلال البنوك المختلفة، حيث قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق الخاصة بذلك الشهر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم في يوم 24 من شهر أبريل الماضي، وأصبح جميع من تم قبوله ضمن تلك الدفعة في انتظار إصدارها وهو ما تم بالفعل اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 بجميع أنحاء المملكة.

إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين

وقامت الحكومة السعودية بتثبيت موعد الصرف الشهري للدعم، حيث يتم إيداع دفعة جديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة أن صادف يوم عطلة رسمية يتم الإيداع إما قبله بيوم أو بعده بيوم، وذلك حتى يتم التسهيل على المواطنين في معرفة موعد إيداع الدعم الخاص بهم، ومنعا للتساؤلات عن مواعيد الصرف الخاصة بالدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية منذ أن تم إطلاق البرنامج الذي قام بالتسجيل فيه أعداد كبيرة من المواطنين وتم قبول فقط من توفر به الشروط المحددة من قبل المملكة وذلك لتحقيق الهدف من الدعم وهو مساعدة غير القادرين ومحدودي الدخل حيث يأتي ذلك في أولويات رؤية المملكة 2030 والتي يتم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

ضوابط جديدة لاستمرار دعم الأفراد المستقلين

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت بأنه يمكن لجميع من قاموا بالتقديم معرفة مدى أهليتهم واستحقاقهم للحصول على الدعم ضمن الدفعات المقبلة من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني وإدخال بيانات تسجيل الدخول وسوف يظهر مدى استحقاق الدعم، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بعض الضوابط على الأفراد المستقلين من أجل الاستمرار في الحصول على دعم البرنامج، حيث يجب على كل من نخطى سن 18 عام ويرغب في الحصول على الدعم كمستقل تقديم الإثباتات الآتية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية للسكن الذي يقيم به.

إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وتم منح هؤلاء الأفراد مهلة حتى يوم 10 يونيو 2022 من أجل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك حتى لا يتم استبعادهم من قوائم المستحقين.