البحرية البريطانية تكشف عن خطة لإنتاج غواصة نووية جديدة

وأضاف كوين فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ستكون فئة ضرورية للحفاظ على أمننا القومى وحمايته، حيث يحمى الرادع النووى كل مواطن بريطانى من التهديدات الأكثر خطورة فى كل دقيقة من كل يوم".
وتابع أن الغواصات "ستستمر فى تعزيز الصناعة البريطانية لعقود قادمة".
وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن الغواصة ستكون "واحدة من أكثر الآلات التى تم بناؤها تعقيدا على الإطلاق" وستعمل فى "واحدة من أكثر البيئات عدائية على هذا الكوكب".
وتحتوى الغواصة على 26.4 ميلاً من الأنابيب وأكثر من 20000 كابل يمتد على مسافة 215 ميلاً إجمالاً، وهو ما يكفى لتمتد على طول الطريق من لندن إلى مدينة كارديف.
وسيدعم برنامج الغواصة حوالى 30 ألف وظيفة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، و مبلغ 2 مليار جنيه إسترلينى هو مجرد استثمار أولى، بإجمالى 10 مليارات جنيه إسترلينى مخطط لها لتغطية المشروع بأكمله.
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