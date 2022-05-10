فرنسا: نتوقع استمرار العملية الروسية فى أوكرانيا لعدة سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال "لودريان" فى تصريحات لقناة "BFM" الفرنسية، محدثًا عن أوكرانيا، إن الصراع فى البلاد سيكون طويلًا ومعقدًا، مشرًا إلى أن الأعمال العدائية قد تستمر لعدة سنوات.

وأكد أن الأوكرانيون سيواصلون القتال مرجعًا السبب إلى أن أوكرانيا لن تتنازل عن دونباس.

وتابع الوزير: "فرنسا ليست طرفا فى الصراع.. نحن لا نقاتل إلى جانب أوكرانيا، نحن نقدم الأسلحة وهذا كل شيء".

واعتبر لودريان أن الحديث عن التصعيد من جانب روسيا بأن تستخدم الأسلحة النووية، أمر خاطئ.

وبرر وزير خارجية فرنسا عدم زيارته أو رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، بأن جدول أعمال هذه الزيارة لم يتم إعداده بعد، مضيفًا: "من المستحيل إجراء محادثة مع مسدس مصوب على الرأس".

وأوضح لودريان أن دول الاتحاد الأوروبى تواصل حاليًا العمل للتوصل إلى اتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتى تتضمن فرض حظر على استيراد النفط الروسى.