نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العمل بقرار قصر العمل على السعوديين في 4 مهن بالقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الثامن من شهر مايو لسنة 2022، أنه بدءاً من هذا التاريخ سيتم قصر العمل على السعوديين في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية التي بها عامل واحد أو أكثر من مهن السكرتارية، وأمين المخازن، ومدخل البيانات، والمترجم.

وقد حددت الوزارة عدة محفزات لدعم هذا القرار في سوق العمل السعودي تشمل دعم طريقة البحث عن عمال مناسبين، وتعزيز طرق التدريب والتأهيل المختلفة، ودعم الإستقرار الوظيفي، والإستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال برامج الدعم والتوظيف، كما أقرت آلية تنفيذ للعقوبات على المخالفين لهذا القرار والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

بدء العمل بقرار قصر العمل على السعوديين في 4 مهن بالقطاع الخاص

وأوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أنه يشترط أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل السعودي 5000 ريال سعودي لإحتسابة ضمن نسبة التوطين المقررة، وأنه لن يتم إحتساب أي عامل يقل أجره عن هذا الأجر ضمن نسبة التوطين المقررة، وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بنسبة التوطين المقررة أو توظيف أي عامل غير سعودي بهذة المهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 بتاريخ 27/‏‏9/‏‏1440هـ، مع مراعاة ما يطرأ علية من تعديلات؛ كما ستتوقف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المذكورة من إصدار تأشيرات للمهنة، وتعديل مهنة المنشأة ألياً، ونقل الخدمة للمهن المذكورة، وتجديد رخص العمل، وهذا بناءً على أحكام المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل التي أجازت عدم تجديد رخص العمل للمنشأة التى تخالف قواعد وشروط التوطين.

تفاصيل قصر العمل على السعوديين بالسعودية

وأشارت الوزارة أنة من الممكن توظيف السعوديين في هذة المهن عن طريق الدوام الكامل، أو الجزئي، أو المرن بنظام الساعة، وسيوفر هذا القرار حوالي 20 ألف وظيفة للمواطنيين السعوديين، وهو نتيجة لجهود الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين وتحفيز مشاركتهم في سوق العمل.

ويأتي هذا تنفيذاً لقرار إتخذتة الوزارة في شهر أكتوبر من العام الماضي بقصر العمل في منشآت القطاع الخاص في هذة المهن على السعوديين وتحديد الحد الأدنى للأجور الخاصة بمهن أمناء المخازن والمترجمين بأجر 5000 ريال سعودي.