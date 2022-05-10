نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أثاث منزلي مستعمل للبيع بالسعودية لمحبي التجديد بإمكانيات بسيطة في المقال التالي

تبحث الكثير من النساء عن أثاث منزلي تكمل به من ديكورات منزلها أو تجدد به أثاثها القديم المتهالك كما يبحث أصحاب الشركات والعيادات الطبية عن أثاث يصلح للإستخدام لديهم ولكن بأسعار في متناول اليد وبجودة عالية ولذلك سوف نقدم لكم أجود أنواع الأثاث المستعمل المعروض للبيع يمكنك إختيار ماتريد منه حسب إحتياجاتك. أثاث منزلي مستعمل للبيع بالسعودية: متاح للبيع كنب صالة بدون أرجل ببون بني بسعر 800 ريال سعودي قابل للتفاوض ويمكنك الحصول عليه عن طريق التواصل عبر الرسائل الخاصة أو الإتصال على رقم 0501582832 أو عن طريق رسائل الواتساب.

متوفر للبيع وبأعلى سعر فرن كهربائي أربع عيون نظيف مع شفاط كهربائي ويمكنك الحصول عليه عن طريق الرسائل النصية أو الإتصال على 0561133733 أو عبر رسائل الواتساب.

متواجد للبيع طاولة قهوة مع طاولات خدمة بلون أبيض بسعر 250 ريال سعودي قابل للتفاوض ويتم التواصل عبر الرسائل الخاصة.

متاح غسالة ملابس شبه جديدة يسعة 10 كيلو للبيع بأعلى سعر باللون الرصاصي في أسود يتم التواصل عبر الرسائل الخاصة.

متوفر للبيع لأعلى سعر مكيفات شباك النوع جنرال سبور متاح عدد 4 مكيفات ثلاثة مكيفات 18 وحدة وواحد مكيف 24 وحدة التواصل عن طريق الخاص.

يوجد كنب ممتاز للبيع فورا الكنب ممتاز ةقماشه ممتاز تم تفصيله في جدة مقاسه كبير يفرش حجرة كاملة بلون أحمر جذاب بسعر 1500 ريال سعودي فقط يتم التواصل على الخاص.

متواجد غرفة نوم نظيفة جدا كاملة للبيع بأعلى سعر يتم التواصل عن طريق الخاص أو الإتصال على 0553902220 أو من خلال رسائل الواتساب. متوفر كنب كبير بأرجل بلون رصاصي بسعر 2000 ريال سعودي يمكنك الحصول عليه عبر الرسائل الخاصة أو الإتصال على 0542094585 أو من خلال رسائل الواتساب.

يوجد للبيع طقم كنب مستعمل خشب متين عبارة عن كنبة و2 كرسي مشجر بسعر 150 ريال سعودي يمكنك التواصل على الخاص للحصول عليه.

متواجد كنب تركي جاهز ذات جودة فاخرة يحتاج إلى تنجيد البيع لأعلى سعر التواصل عبر الرسائل الخاصة.

يوجد كنب مغربي عبارة عن 6 قطع للبيع لأعلى سعر يمكن الحصول على من خلال التواصل على الرسائل الخاصة أو الإتصال على 0505331957 أو من خلال رسائل الواتساب. عمر شويل - جدة أثاث منزلي مستعمل للبيع بالسعودية لمحبي التجديد بإمكانيات بسيطة - ثقفني

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