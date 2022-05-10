نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” تعرف علي شروط الحصول على جوالات شركة stc السعودية والإجراءات اللازمة للحصول على الجوال في المقال التالي
بالتزامن مع اعلان الشركة السعودية الاتصالات STC عن توفر مجموعة جوالات ذكية بسعر مخفض، وهي ما يتم منحها لعدد من العملاء بناء على مجموعة من القواعد وشروط محددة، فنجد ان هناك مطالب متعددة من قبل الكثير من عملاء الشركة بالتعرف على طريقة استحقاق جوال من قبل شركة stc عبر رساله، حيث أعلنت الشركة رسميا عن كافة التفاصيل والإجراءات التي يجب توافرها للحصول على الهواتف من الشركة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط استحقاق جوالات stc السعودية والإجراءات اللازمة للحصول على الجوال.
شروط الحصول على جوالات شركة stc السعودية
وقد أوضحت شركة stc السعودية عن كافة الشروط التي يجب توافرها لكي يتم استحقاق الحصول على حوالات الشركة الذكية المطروحة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.
- سوف يتم استلام الجوال الجديد ومن ثم تسليم الشركة الهاتف القديم لتصبح ملكيته للشركة.
- يتم اختيار أنسب الأنواع من الجوالات من بين الأجهزة التي توفرها الشركة.
- من الصر يجب أن يتم حذف جميع المعلومات الخاصة من الجوال القديم قبل تسليمه للشركة.
- في حالة لم يتوفر لدى الشركة هواتف لا يمكن الترقية.
- من الضروري ان يقوم العميل بشراء جوال من الشركة، على ألا تقل مدته عن 24 شهرًا.
- سوف يتم العمل على التحقق من الجهاز القديم وسيتم التعرف على مدى أهليته للترقية من عدمها.
إجراءات الحصول على هاتف من شركة stc السعودية
وقد تم الإعلان عن كافة الإجراءات والضوابط التي يجب توافرها للحصول على هاتف من شركة stc السعودية، حيث جاءت أهم هذه الإجراءات على النحو التالي.
- يتم العمل على تحديد المستوى الخاص بالعميل، ليتم تحديده بداية من أول مستوى وإلى المستوى الثالث.
- يتم حساب كافة الفواتير التي تم دفعها من قبل العميل وذلك بشكل سنوي.
- من المقرر ان يكون الاستحقاق مُطبق على عملاء مفوتر فقط.
- يعتبر عملاء باقات مسبقة الدفع من العملاء خارج استحقاق الجوال وذلك لعدم استحقاقهم.
- من الضروري أن يتم الالتزام من قبل العميل في دفع الفواتير المحددة عليه بانتظام بشكل شهري تبعا للمواعيد المحددة مسبقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هنا” تعرف علي شروط الحصول على جوالات شركة stc السعودية والإجراءات اللازمة للحصول على الجوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.