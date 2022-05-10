“هنا” تعرف علي شروط الحصول على جوالات شركة stc السعودية والإجراءات اللازمة للحصول على الجوال

بالتزامن مع اعلان الشركة السعودية الاتصالات STC عن توفر مجموعة جوالات ذكية بسعر مخفض، وهي ما يتم منحها لعدد من العملاء بناء على مجموعة من القواعد وشروط محددة، فنجد ان هناك مطالب متعددة من قبل الكثير من عملاء الشركة بالتعرف على طريقة استحقاق جوال من قبل شركة stc عبر رساله، حيث أعلنت الشركة رسميا عن كافة التفاصيل والإجراءات التي يجب توافرها للحصول على الهواتف من الشركة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط استحقاق جوالات stc السعودية والإجراءات اللازمة للحصول على الجوال.

شروط الحصول على جوالات شركة stc السعودية

وقد أوضحت شركة stc السعودية عن كافة الشروط التي يجب توافرها لكي يتم استحقاق الحصول على حوالات الشركة الذكية المطروحة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

سوف يتم استلام الجوال الجديد ومن ثم تسليم الشركة الهاتف القديم لتصبح ملكيته للشركة.

يتم اختيار أنسب الأنواع من الجوالات من بين الأجهزة التي توفرها الشركة.

من الصر يجب أن يتم حذف جميع المعلومات الخاصة من الجوال القديم قبل تسليمه للشركة.

في حالة لم يتوفر لدى الشركة هواتف لا يمكن الترقية.

من الضروري ان يقوم العميل بشراء جوال من الشركة، على ألا تقل مدته عن 24 شهرًا.

سوف يتم العمل على التحقق من الجهاز القديم وسيتم التعرف على مدى أهليته للترقية من عدمها.

إجراءات الحصول على هاتف من شركة stc السعودية

وقد تم الإعلان عن كافة الإجراءات والضوابط التي يجب توافرها للحصول على هاتف من شركة stc السعودية، حيث جاءت أهم هذه الإجراءات على النحو التالي.