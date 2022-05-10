موعد مباراة الإتفاق والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تتزايد معدلات البحث في هذه الساعات عن موعد مباراة الإتفاق والهلال في الدوري السعودي على محرك البحث “جوجل” وموقع تويتر للتواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودي، ولا شك أن الدوري السعودي أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة داخل وخارج المملكة لما يمتاز به من وجود لاعبين محترفين وملاعب مميزة وتحكيم ممتاز وتعليق صوتي مميز إلى غيرها من المميزات التي جعلته أحد أبرز الدوريات العربية، ويسعى كلاً من نادي الإتفاق ونادي الهلال السعودي إلى الفوز بهذه المباراة لتحسين ترتيب كلاً منهما في جدول الدوري، ويسعى نادي الهلال السعودي إلى القوز بهذه المباراة ليقلل الفارق بينه وبين نادي الإتحاد صاحب المركز الأول الذي يمتلك 61 نقطة بينما يمتلك نادي الهلال 52 نقطة أي الفارق بينهما 9 نقاط فقط، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم توقيت مباراة الإتفاق ضد الهلال والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة النصر والشباب، فتابعونا.

موعد مباراة الإتفاق والهلال

يدخل نادي الإتفاق ونادي الهلال المباراة المرتقبة بإستعداد تام بهدف الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ومن الجدير بالذكر أن نادي الإتفاق يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 27 نقطة بينما يحتل نادي الهلال المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ونوضح لكم الآن بطاقة تفصيلية للمباراة عبر الجدول التالي: