نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي عجينة الكريب الأصلية بكل سهولة وبمكونات من مطبخك في المقال التالي

طريقة عمل عجينة الكريب، عجينة الكريب الحلو تعتبر من أهم الخطوات في نجاح تحضير أروع أطباق الكريب الحلو، الذي يعشقه جميع الأطفال والكبار، خاصة إذا كان بحشوة الكريمة أو الشكولاتة أو النوتيلا والموز، لأنهم يعطينه مذاق مميز ورائع وفريد من نوعه، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة الكريب الحلو. طريقة عمل عجينة الكريب الحلو المكونات كوب كبير من الدقيق.

كأس كبير من الحليب.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

ملعقة متوسطة من السكر المطحون. طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو امزجي السكر مع مقدار الدقيق في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والحليب، والبيض واستمري في مزج المكونات حتى يتكون خليط كثيف. بعد ذلك ضعي مقلاة خاصة بتحضير الكريب على نار متوسطة، ثم ضعي بها أربعون جرام من الخليط. ثم انتظري لبضع ثواني حتى يتكون قرص ، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى، حتى يصبح الكريب ناضج. كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من تحضير عجينة الكريب الحلو، وتصبح جاهزة للحشو. طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة المقادير كأس كبير من الدقيق.

١٥٠ جرام من الحليب.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من السمن.

عشرون جرام من السكر المطحون. مقادير الحشو كأس كبير من الحليب.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

علبة كبيرة الحجم من القشطة.

عشرة جرام من النشا.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو. طريقة تحضير الكريب الحلو بالشوكولاتة امزجي الفانيلا مع مقدار الدقيق جيدا، ثم ضيفي إليهم السكر، والبيض، ومقدار الحليب والسكر، والسمن وقلبيهم لمدة عشر دقائق بالمضرب اليدوي، حتى تحصلي على مزيج كريمي. بعد ذلك ضعي مقلاة كبيرة خاصة بالكريب على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تسخن، ثم اسكبي بها ربع كأس كبير من خليط الدقيق، ثم اتركيه لمدة دقيقة. قومي بقلب الكريب على الجانب الآخر، حتى ينضج تماما، ثم استمري حتى تنتهي من تحضير عجينة الكريب الحلو، ويصبح جاهز للحشو. امزجي النشا مع الكاكاو والحليب، والقشطة والسكر في الخلاط الكهربائي، ثم ضعيهم في وعاء حراري على النار لمدة سبع دقائق، حتى يتكون خليط مثل الشكولاتة السائلة. طريقة عمل عجينة الكريب الحادق المكونات كوب كبير من الحليب.

بيضة واحدة.

٢٠٠ جرام من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير اخفقي الحليب مع البيضة، والملح جيدا بالمضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم الدقيق تدريجيا، مع الاستمرار في الخفق، حتى تنتهي من مقدار الدقيق. عمر شويل - جدة اعملي عجينة الكريب الأصلية بكل سهولة وبمكونات من مطبخك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي عجينة الكريب الأصلية بكل سهولة وبمكونات من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.