أبو الغيط يشارك فى اجتماع التحالف الدولى لمكافحة داعش

جدة - نرمين السيد - يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الساعات القادمة إلى مدينة مراكش بالمملكة المغربية؛ للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لمكافحة داعش والمقرر عقده يوم 11 مايو الجارى.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن مشاركة أبو الغيط فى هذا الاجتماع تأتى فى سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التى يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التى كثفت نشاطها فى الفترة الأخيرة خاصة فى إفريقيا. وأضاف المصدر أن أبو الغيط سيلقى كلمة فى الاجتماع، يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لسبل مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بصفة عامة وجهود الجامعة والدول العربية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابى، وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التى كانت ضحية لأنشطته الإجرامية.

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