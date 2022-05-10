نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إيداع حساب المواطن وطريقة الاستعلام عنه برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لجميع المستحقين داخل برنامج حساب المواطن الآن العمل على ملاحظة حسابهم البنكي، وهذا لأنه تم العمل على إيداع الراتب الشهري للدفعة 54 الخاصة اليوم، وهذا نظرًا لأن وقت الدفع جاء يوم 10 من شهر مايو حسب التوقيت المتعارف عليه للصرف في كل يوم وإليك الآن كامل التفاصيل حول الأمر.

إيداع حساب المواطن

حرص المستفيدين من برنامج حساب المواطن العمل على إيداع الدعم لدى جميع المستحقين داخل هذا البرنامج الذي تم العمل على نشره لأول مرة في عام 2017 وحتى الآن يتم وضعه في حسابات المستحقين، كما أن القائمين على هذا البرنامج حريصين على البحث من حين لآخر وهذا للعمل على التعرف على المستحقين، فنجد العديد من الحالات التي تم توقف الدعم عنها لعدم استحقاقهم بعد الآن هذا الدعم، وإليك المزيد من التفاصيل الآن.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

هل نزل حساب المواطن في بنك الراجحي؟

نعم، نزل الآن حساب المواطن داخل بنك الراجحي أو المستخدمين داخل هذا البنك الشهري في المملكة العربية السعودية، ويمكن لجميع الأشخاص الآن العمل على الدخول على التطبيق الخاص بالبنك ليتعرفوا ما إذا كان الدعم الشهري نزل في الحسابات البنكية أم لا، وتعرف الآن على طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية خلال الفقرة التالية.

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

أتاح حساب المواطن العمل على الاستعلام عن الحساب الخاصة بهم عن طريق اتباع الفقرات التالية:

قم بالذهاب إلى حساب المواطن عبر هذا الرابط eservices.ca.gov.sa.

يجب أن تقوم الآن بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التابعة لك.

أحرص على نقل رمز التحقق بشكل صحيح.

الآن قم بالنقر على زر الأمر تسجيل الدخول.

قم بالنقر على زر تبويب حسابي، أضغط من القائمة المنسدلة على استعلام عن حساب المواطن.

أكتب رقم الهوية التي قمت بالتسجيل فيها لطلب الدعم.

تظهر أيقونة الاستعلام، ومنها تستطيع أن تحصل على التفاصيل الكاملة التي تريد الحصول عليها.

رقم حساب المواطن

يمكنك الآن أن تقوم بالتواصل مع البرنامج بشكل مجاني عبر رقم 19912 لكن يجب أن تقوم بالاتصال في المواعيد الرسمية فقط، وتستطيع أن تحصل على التفاصيل الكاملة الخاصة بخدمة العملاء بشكل دوري عن طريق الحساب الرسمي عبر التويتر.