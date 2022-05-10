فرماجو يترشح رسميا لولاية رئاسية ثانية فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الصومالى المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، تقديم أوراق ترشحه لولاية جديدة، فيما تستعد البلاد للانتخابات منتصف شهر مايو الجارى بعد أزمة سياسية شهدتها.





وكتب فرماجو على "تويتر": "لقد استلمت رسميا شهادة الترشح للرئاسة من لجنة الانتخابات الرئاسية المشتركة".

وأشار فى وقت سابق، إلى أنه "ملتزم بالاستمرار على طريق التقدم والتطوير الذى شرعنا فيه".

وأضاف: "الشعب الصومالى يستحق حكومة تمثلهم وتضع احتياجاتهم أولا وقبل كل شيء.. لهذا السبب أسعى لولاية ثانية كرئيس لمواصلة التحول الناجح لبلدنا".

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات فى الـ15 من الشهر الجارى لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية فى أكتوبر الماضى.

يذكر أن عملية تسجيل المرشحين انطلقت أمس الأحد، حيث كان أول المتقدمين الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، والذى يسعى لإعادة انتخابه للأربع سنوات المقبلة 2022 – 2026.