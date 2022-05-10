الدفاع الروسية تعلن تدمير 7 طائرات و11 موقعا عسكريا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدفاع الروسية تحييد 400 "نازى" وتدمير 11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح بصواريخ "أونيكس"، وإسقاط 6 مروحيات ومقاتلة MiG-29 حاولت الهجوم على منطقة زمينى حيث القوات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة: "دمرت صواريخنا 11 موقعا عسكريا، و4 معسكرات للنازيين، و8 مستودعات للذخيرة ومحطتى رادار فى منطقتى كراماتورسك وكرستيشا" فى دونباس شرقى أوكرانيا. وأضاف: "تم إسقاط 6 مروحيات (Mi-8) و(Mi-24) فى بلدة أرتسيز بأوديسا"، حاولت الهجوم على منطقة زمينى. وتابع: "دمرنا 318 تجمعا للقوات الأوكرانية، كما تم تحييد 400 نازى، وإعطاب 48 آلية عسكرية". وقال: "أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مقاتلة (MiG-29) فوق مدينة سيفرودونيتسك، وثلاثة درونات أوكرانية". ولفت إلى "اعتراض صاروخ أوكرانى من طراز (توشكا – أو) بالقرب من قرية إيفانوفكا فى خاركوف، وصاروخين من طراز (سميرتش) فى منطقتى إيزوم وبولشوى كاميشوفخا" فى دونباس.

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