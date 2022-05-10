الرئيس التونسى يعين أعضاء جددا بالهيئة العليا للانتخابات

جدة - نرمين السيد - وينص الأمر الرئاسى، الذى نشر بالجريدة الرسمية، أنه "قد تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

كما تمت تسمية كل من سامى بن سلامة و محمد التليلى منصرى (عضوين سابقين فى الهيئة)، والحبيب الربعى (قاض عدلى)، وماهى الجديدى (قاض إدارى)، ومحمود الواعر (قاض مالى)، ومحمد نوفل الفريخة، (مهندس مختص فى مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) كأعضاء للهيئة.

ومنذ أسبوعين أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيّد، مرسوما رئاسيا يقضى باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد ما جعل إخوان تونس فى موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشى، فى التصريح بأن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها"، باعتبارها كانت سندا لهم.

وتتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسى من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلى والإدارى والمالى، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطنى للإعلامية (التكنولوجيا).

وينص المرسوم الجديد على أن "ولاية كل عضو فى تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد".