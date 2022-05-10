العالم اليوم - الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:15 صباحاً - ذكرت الجريدة الرسمية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد عين أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة التي سيرأسها فاروق بوعسكر.

وكان قد أصدر سعيّد، الشهر الماضي، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان في مارس الماضي.

وبحسب القرار، ستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.