استعلام موعد صرف برنامج الدعم النقدي الموحد 2022 “التكميلي” 3 شهور تكافل بأثر رجعي

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عمر شويل - جدة استعلام برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي تكافل وموعد صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد takaful.naf.gov.jo بعدما أعلن الدكتور “برق الضمور” وهو مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أنه قد تم بالفعل تحويل المخصصات المقررة لشهر أبريل “نيسان” 2022، على أن يبدأ التحويل بداية من صبيحة اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وتجدر الإشارة إلى ما صرح به صندوق المعونة الوطنية بخصوص ألية تحويل الدعم النقدي الموحد للمستفيدين، حيث صرح الصندوق بأنه سيتم تحويل الدعم لحسابات المستفيدين من خلال المحافظ الإلكترونية وكذلك الإيداع سيتم في الحسابات البنكية للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد خلال هذا الأسبوع الحالي، وأكد “الضمور” بأن صرف مبالغ الدعم ستكون بصفة شهرية، وأضاف مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة بأن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلع غددهم 120 ألف أسرة.

استعلام موعد صرف برنامج الدعم النقدي الموحد 2022 “التكميلي” تكافل

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق المعونة الوطنية قد أكد بأن الأسر المستفيدة في هذه المرحلة هي من الأسر الأشد فقراً بالمملكة، وأكد الضمور بأن الصندوق يضع على أولوياته واستهدافاته توفير حياة كريمة للأسر الأشد فقراً واحتياجاً، وذلك وفق معايير الاستحقاق التي أعلنها صندوق المعونة الوطنية في وقت سابق، وهم الأسر التي يقل دخلها عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة الهاشمية، وبذلك فقد استطاعت المملكة الأردية من خلال هذا البرنامج التكافلي تغطية احتياجات الفقراء فقرا نسبياً، وذلك حسب النتائج التي كشفها اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد، وهذا الاختبار يعتمد على ما يقارب 60 مؤشر لقياس مستوى معيشة الأسر ومستوى حاجة الأسر للدعم والمساعدة.

أما عن رابط التسجيل الجديد قي برنامج الدعم النقدي الموحد، فهو غير متاح حالياً، أما المتاح على رابط الصندوق هو استعلام الدعم النقدي الموحد الأردني “تكافل سابقاً”، ويمكن الاستعلام بالرقم الوطني وكلمة المرور، كما أنه يمكن للأسر التي تقدمت بالتسجيل الاستعلام عن حالة طلب استحقاق الدعم النقدي الموحد، وهم ممن قام بالتسجيل منذ انطلاق البرنامج يوم 20 فبراير “شباط” 2022.

استعلام برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي تكافل takaful.naf.gov.jo

هذا وقد قام صندوق المعونة الوطنية خلال الفترة الماضية بعد انتهاء التسجيل بزيارات للأسر المرشحة لاستحقاق الدعم الحكومي من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد، وتم فحص جميع الطلبات مراجعتها، وقد مرت مرحلة الفحص والمراجعة بالخطوات التالية:

الطلب قيد الدراسة: أي أن الطلب الذي نم تقديم في مرحلة الدراسة ولم يتم البت في قبول التأهل أو رفضه.

أي أن الطلب الذي نم تقديم في مرحلة الدراسة ولم يتم البت في قبول التأهل أو رفضه. مرحلة مؤهل للزيارة الميدانية: تم قبول الطلب مبدئيا لحين الزيارة المنزلية.

تم قبول الطلب مبدئيا لحين الزيارة المنزلية. غير مؤهل للاستحقاق: تحديد سبب رفض التأهل لاستحقاق الدعم النقدي الموحد.

موعد صرف الدعم النقدي الموحد عن 3 شهور بأثر رجعي

وبناء على ما سبق سيتم تحويل مخصصات برنامج الدعم النقدي الموحد بحسابات المستفيدين ومحافظهم الإلكترونية، ويمكنهم الصرف خلال هذا الأسبوع وذلك وفق ما تم نشرة على “وكالة الأنباء الأردنية بترا”، كما سيتم صرف الدعم عن الثلاثة شهور الماضية بأثر رجعي لعدد 120 ألف أسرة، أما عن ألية الصرف فستتم من خلال المحفظة إلكترونية أو الحساب البنكي للمستفيد،

ويجب التنويه إلى أنه لن يتمكن المستفيدين من صرف الدعم النقدي الموحد يدوياً، كما يجب الإشارة إلى أن قيمة الدعم ستختلف من أسرة لأخرى، وذلك وفق للحالة الاقتصادية لكل أسرة، وسيكون الصرف بصفة شهرية على خلاف النظام السابق، حيث كان يتم الصرف في النظام السابق مل ثلاثة شهور.