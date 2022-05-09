عاجل- اعتقال عنصر من تنظيم داعش الإرهابى فى بغداد

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الشرطة قولها -فى بيان مساء اليوم الإثنين- إنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التى تنفذها قوات الشرطة الاتحادية فى العراق للقبض على عناصر العصابات الإرهابية والمطلوبين للقضاء وفق المادة 4/ إرهاب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثانى باللواء الخامس بإسناد الجهد الاستخبارى من إلقاء القبض على المكنى (أبو سليمان) أحد عناصر داعش الإرهابى ضمن قاطع المسؤولية فى منطقة الغزالية ببغداد".

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