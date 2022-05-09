الأمير تشارلز يحضر جلسة افتتاح البرلمان نيابة عن الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر باكينجهام أن ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز سيحضر جلسة افتتاح البرلمان البريطانى نيابة عن والدته الملكة إليزابيث الثانية، نظرا لمعاناتها من صعوبة فى التنقل.





وقال القصر الملكى فى بيانه: "لا تزال الملكة إليزابيث الثانية تعانى من مشاكل عرضية فى التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمى للبرلمان"، يوم غد الثلاثاء.

وعانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، مؤخرا من مشاكل التنقل مما أجبرها على الغياب عن بعض الأحداث، من بينها التغيب عن قداس عيد الفصح فى كنيسة سانت جورج فى وندسور وذلك لأول مرة منذ 70 عاما.