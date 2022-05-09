الأمير تشارلز يحضر جلسة افتتاح البرلمان نيابة عن الملكة إليزابيث

وقال القصر الملكى فى بيانه: "لا تزال الملكة إليزابيث الثانية تعانى من مشاكل عرضية فى التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمى للبرلمان"، يوم غد الثلاثاء.
وعانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، مؤخرا من مشاكل التنقل مما أجبرها على الغياب عن بعض الأحداث، من بينها التغيب عن قداس عيد الفصح فى كنيسة سانت جورج فى وندسور وذلك لأول مرة منذ 70 عاما.
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