مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات فى تدافع أثناء اجتماع طلابى فى بوليفيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "El Deber" عن المسؤول الأمنى قوله: "لقى 4 أشخاص حتفهم حتى الآن، وللأسف لم يتم تحديد هوياتهم".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "أكثر من 70 طالبا أصيبوا أثناء الحادث".
وأوضحت أن "حالة التدافع وقعت بعد أن ألقى مجهولون قنبلة غاز مسيل للدموع فى قاعة جامعة توماس فرياس المستقلة، حيث كان الاجتماع يعقد فى تلك اللحظة".
من جهته، قال رئيس جامعة "توماس فرياس" بيدرو لوبيز، فى تصريح لراديو "بان أمريكانا"، إن "الطلاب اجتمعوا لانتخاب قادة جدد للهيئة الطلابية فى الجامعة الواقعة بمدينة بوتوسى الجبلية، على بعد حوالى 420 كيلومترا جنوب العاصمة البوليفية لاباز".
وأضاف: "خلال التجمع تم تفجير قنبلة للغاز المسيل للدموع مما تسبب فى حدوث التدافع ومقتل 4 وإصابة العشرات من الطلاب".
وأشارت أجهزة إنفاذ القانون إلى أنها "فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين عنه للعدالة".
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