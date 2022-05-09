العالم اليوم - دعما لأوكرانيا.. بايدن يفعل آلية يعود تاريخها للحرب العالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 11:18 مساءً - وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن بحضور صحافيين قانونا يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مفعّلا بذلك آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن إن القانون الذي وقّعه في المكتب البيضاوي يرمي إلى مساعدة الأوكرانيين في "القتال دفاعا عن بلادهم وديموقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية التي يشنّها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن".

وأقر بايدن بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعما لأوكرانيا، لكنّه أكد أن "الرضوخ للعدوان كلفته أكبر".

وأشار البيت الأبيض إلى أن القانون المستند إلى برنامج يعود تاريخه إلى زمن الحرب العالمية الثانية والذي كان يرمي إلى مساعدة أوروبا في مقاومة هتلر "حظي بتأييد شبه كامل في الكونغرس" الأميركي ولم يعارضه سوى عشرة نواب.

كذلك أشارت الرئاسة الأميركية إلى أن إصدار القانون جاء في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، قدّمت إدارة بايدن دعما عسكريا لكييف بنحو 3,8 مليارات دولار.