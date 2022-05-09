موقع أسماء المشمولين بالحج في الأردن ٢٠٢٢ وزارة الأوقاف أسماء الحجاج من انطبقت عليهم الشروط

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عمر شويل - جدة أسماء المشمولين بالحج في الأردن ٢٠٢٢ ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص فريضة الحج وخاصة في الأردن حيث يرغب الكثير من اللذين قاموا بالتسجيل في الحج بالأردن معرفة أسماء الفائزين بالحج في الأردن ، أسماء المشمولين بالحج في الأردن ٢٠٢٢ ، وهو ما سنعمل على تقديمه لكم بخصوص أهم وأخر الأخبار نقلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بخصوص من انطبقت عليهم شروط الحج في الأردن. أسماء الحجاج في الأردن 2022.

أسماء المشمولين بالحج في الأردن

أسماء المشمولين بالحج في الأردن ٢٠٢٢ ، قالت مصادر مطلعة وقريبة فضلت عدم ذكرها أن عدد من قاموا بالتسجيل في الحج بالأردن قد بلغ نحو عشرون ألفاً ، موضحه أن عدد الحجاج بالبعثة الأردنية لهذا العام قد بلغت 3600 ، وذلك في ظل عمل المملكة العربية السعودية على تخفيض عدد الحجاج للموسم الحالي إلى مليون حاج فقط من داخل المملكة ومن خارجها.

وجاء ذلك وفقاً لكافة الحصص المخصصة لكل دولة ، وأشارت المصادر أنه فور الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بحصر أسماء الفائزين بالحج في الأردن 2022 المنطبق عليهم شروط الحج في الأردن ، سيتم الإعلان عن كافة الأسعار الخاصة بالحج بالتزامن مع التواصل مع جميع الشركات التي تقدم الخدمة لجميع الحجاج. أسماء الحجاج 2022 الأردن.

موعد إعلان أسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022

وفيما يخص موعد إعلان أسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022 ، فقد أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أنه سيتم الإعلان عن جميع أسماء من انطبقت عليهم شروط أداء فريضة الحج بالأردن الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من حصر أسماء من قاموا بالتسجيل في الحج بالأردن الراغبين في السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام وفقاً لمعيار الأكبر سناً، وحسب النسب والأسس التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد أعلنت أن حصة الأردن من الحج هذا الموسم لعام 2022-1443 3600 فرد، وهو العدد الذي سيكون أقل نسبة بـ45% بالمقارنة بالنسبة العام الماضي والتي كانت حصة الأردن فيه ثمانية ألاف شخص، وكان من ضمن شروط الحج بالأردن هذا العام أن يتراوح عمر المتقدم ميلادهم بين 15/ 7/ 1957 إلى 31/ 12 /1975 ، وأن يكون المتقدمين قد أخذوا جرعة اللقاح المعتمدة لوباء كورونا وألا يكونوا قد أدوا فريضة الحج سابقاًَ.

أسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022

متابعينا الكرام سنتابع معكم كل ما هو جديد الفترة القادمة وبالتحديد الأسبوع المقبل وهو موعد إعلان أسماء الحجاج في الأردن 2022 الفائزين بالحج بالأردن ٢٠٢٢ ، وسنوفر لكم رابط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المخصص للاستعلام عن أسماء المشمولين بالحج 2022 الأردن.