نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر bac.onec.dz فتح رابط سحب أستدعاء الباك 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط سحب أستدعاء الباك 2022، أصبح من أهم كلمات البحث من قبل ألآف الطلاب اليوم في عموم ولايات الجزائر، طلاب الثانوية العامة وشهادة أتمام التعليم المتوسط، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تفعيل موقع سحب الاستدعاء الباك، من أجل أستكمال إجراءات أمتحان شهادة الثانوية العامة في الجزائر، التي ستنطلق بداية من يوم 12 جوان القادم، وسنقدم لكم عبر موقعكم ثقفني ألية وطريقة سحب الاستدعاء، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نشرت وزارة التربية الوطنية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وموقع تويتر، عن روزنامة ومواعيد فتح رابط موقع سحب الاستدعاءات الخاصة بشهادتي الباك والتعليم المتوسط، بداية من الساعات الأولى من يوم 2022/05/10 ولمدة شهر كامل، وكان السيد وزير التربية الوطنية الجزائري / عبد الحكيم بلعابد، قد أمر بتجهيز موقع سحب الاستدعاء حتى لا تحدث أي مشاكل أمام الطلاب، وفيما يلي طريقة سحب استدعاء الباك.

عداد تنازلي لموعد فتح رابط سحب أستدعاء الباك

بلاغ وزارة التربية الوطنية

سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) May 8, 2022

رابط سحب استدعاء الباك 2022

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz. أو الدخول المباشر على رابط سحب استدعاء البكالوريا bac.onec.dz. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب / الطالبة لدخول الموقع ويجب أن تكون البيانات صحيحة. النقر على أيقونة استعلام ليتم ظهور الاستدعاء الخاص بالطالب.

موعد أمتحان شهادتي الباك والتعليم المتوسط 2022

بناءً على روزنامة وزارة التربية الوطنية فأن عملية سحب الاستدعاءات، التي ستنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 10 ماي 2022، وتستمر لمدة شهر كامل، فأن بداية امتحان شهادة الباك يوم 2022/06/12 القادم، أما شهادة التعليم المتوسط فأن أمتحانها سيبدأ يوم 12 جولية أيضاً.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو الموقع الذي أنشأته وزارة التربية الوطنية الجزائرية من أجل تقديم جميع خدماتها التعليمية إلكترونياً، من خلاله فيمكن من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سحب أستدعاء شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، كذالك يمكن أستخراج النتائج من خلاله بسهولة إلكترونياً، توفيراً للوقت والجهد في ظل التحول الرقمي الذي تنشده وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

من أهم الوزارات في الحكومة الجزائرية وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية من أجل النهوض بالعملية التعليمية ومواكبة التطور الكبير الذي يحدث في التعليم على المستوى العالمي حتى تنبؤ الجزائر المكانة اللائقة بها بين الأمم المتقدمة في مجال التعليم.