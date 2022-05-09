قتيل ومصابون بحادث قطار فى فيينا

جدة - نرمين السيد - وسارع عناصر الإسعاف إلى موقع الحادث فى مونشندورف، حيث قتل شخص وأصيب اثنان بجروح خطيرة و11 بجروح طفيفة، وفق ما نقلت "آبا" عن أنرياس زينكر من هيئة الصليب الأحمر فى ولاية النمسا السفلى.
وكتب الدفاع المدنى فى النمسا السفلى عبر "فيسبوك": "حادث قطار خطير فى مونشندورف".
وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، هناك العديد من الإصابات، أرسلت عدة حوامات إسعاف وفرقة كبيرة من عناصر الإنقاذ فى الوقت الحالى".
وأفادت وكالة "آبا" عن انقلاب إحدى العربات عندما خرج القطار عن مساره، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.
وتعد حوادث القطارات المميتة نادرة فى النمسا، العضو فى الاتحاد الأوروبى، التى يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.
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