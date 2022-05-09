عاجل.. بايدن يوقع مرسوما عسكريا بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" وقع بايدن قانونا لتأجير الدفاع لمساعدة أوكرانيا، كما دعا بايدن الدول الأوروبية إلى الوحدة فى دعم أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن روسيا تقصف أوديسا لمنع تقدم القوات الأوكرانية نحو دونباس، موضحة أنها تقوم بقصف عنيف على ماريوبول.

وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح البنتاجون: أن الطيران الروسى نفذ نحو 300 طلعة جوية فى أوكرانيا خلال 24 ساعة، موضحا وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بين خيرسون وميكولايف.

وأشار البنتاجون، إلى أن قدرات روسيا الإلكترونية تعطل شبكات أوكرانيا الحيوية، موضحا أن هناك حرب سيبرانية مستعرة بين الأوكرانيين والروس.

وأوضح البنتاجون، أن القوات الأوكرانية تشن هجمات فى محيط خاركيف لكسر الحصار الروسى، مضيفا "زودنا أوكرانيا بقدرات إلكترونية تسمح لها بتعطيل الأجهزة الروسية".