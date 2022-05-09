عاجل- غلق شوارع فى لندن بسبب سيارة مشبوهة

جدة - نرمين السيد - أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، عددا من الشوارع فى وستمنستر فى العاصمة لندن بعد تقارير عن "سيارة مشبوهة"، فيما أعلنت الشرطة أنه تم تنفيذ "انفجارين مضبوطين" فى موقع الحادث.





وقالت شرطة العاصمة فى تغريدة على "تويتر" إن "الشرطة موجودة حاليا بالقرب من Westminster Abbey وتتعامل مع حادثة تتعلق بما يعتقد أنها مركبة مشبوهة. وتم إغلاق عدد من الطرق أثناء تعامل خدمات الطوارئ مع الحادث". وحسب المعلومات فإنه تم إغلاق شارع "بريدج ستريت" وميدان "ترافالغار"، كما تم إغلاق محطتى مترو أنفاق وستمنستر وسانت جيمس بارك أثناء التعامل مع الحادث. وتم إخلاء مدرسة وستمنستر وأغلق شارع فيكتوريا وساحة البرلمان. وفى وقت لاحق أعلنت الشرطة أنه "تم تنفيذ انفجارين مضبوطين بالقرب من وستمنستر أبى. وتمت إعادة فتح الطرق ورفع الطوق الأمنى عند الساعة 5".

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