جوتيريش يدعو موسكو وكييف لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتسوية

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهود التفاوض الدبلوماسى بينهما، كما دعا القوى العالمية لتقديم الدعم اللازم فى هذا الاتجاه.





وقال جوتيريش فى تصريح: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهودهما الدبلوماسية للحوار من أجل تحقيق تسوية وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة". وأضاف: "كما أدعو اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى دعم هذه العملية لتحقيق الاستقرار العالمى". وأشار إلى أنه مستعد لبذل جهوده لـ"حل الصراع" فى أوكرانيا.

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