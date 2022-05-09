ماكرون: فرنسا وألمانيا تريدان استكمال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن باريس وبرلين تسعيان لتحقيق وقف إطلاق النار فى أقرب وقت فى أوكرانيا، تمهيدا لاستكمال المفاوضات بين موسكو وكييف وتحقيق السلام.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال فى مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس فى برلين: "ما نريد تحقيقه هو وقف إطلاق النار لاستكمال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام وانسحاب القوات الروسية الشامل... هذا هو هدفنا". وأضاف: "نريد مساعدة أوكرانيا فى التفاوض على الشروط التى تحددها بنفسها".

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