العالم اليوم - البنتاغون يؤكد إرسال أوكرانيين إلى روسيا "رغما عنهم"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 10:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الخميس، أنها رصدت مؤشرات تدل على أن أوكرانيين محاصرين من جراء الهجوم الروسي على بلادهم يُجبَرون على إخلاء منازلهم ويرسلون قسرا إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه لا يملك أرقاما محددة لهذه الممارسة، لكن "لدينا مؤشرات تدل على أن هناك أوكرانيين ينقلون رغما عنهم إلى روسيا".

وأضاف كيربي: "ما زلنا نعتقد أن الجنود الروس مستمرون في ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا.

وقال إن هناك 100 مليون دولار متبقية من حزمة المساعدات الأولى، التي أقرها الكونغرس لدعم أوكرانيا.

وتابع المتحدث: "نريد أن نستخدم ما تبقى من خزنة المساعدات بشكل ذكي يخدم ما يحتاجه الأوكرانيون في المعارك الحالية. بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر نتوقع استنفاذ حزمة المساعدات التي أقرها الكونغرس، لذلك نطلب منه تمرير الحزمة الثاني التي طلبتها الإدارة بسرعة".

ومن جهة أخرى، قال كيري إن "ما نسمعه من الأوكرانيين هو أنهم يستخدمون مدافع الهاوتزر وأنها أسلحة فعالة، لكننا لا نتدخل أين ومتى يستخدمونها".

وتابع: "نحاول إيصال المساعدات العسكرية التي يمكن للأوكرانيين استخدامها، لذلك اعتمدنا على دول مجاورة في البداية لتقديم الأسلحة سوفيتية الصنع التي يعرفها الأوكرانيون"، لكن "نحن ندرب الآن أكثر من 300 جندي أوكراني على أسلحة وأنظمة دفاعية أميركية".

كما أكد أن ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في خطابه عن التهديدات التي تمثلها أوكرانيا "غير صحيح".