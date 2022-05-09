نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عطاء لتركيب كاميرات مراقبة لمدينة جرش الأثرية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 9 مايو 2022 10:07 مساءً - دوت الخليج :- قال مدير سياحة جرش، فراس الخطاطبة، الاثنين، إنّه سيتم طرح عطاء "المنظومة الأمنية" لمدينة جرش الأثرية الأسبوع المقبل.

وأضاف الخطاطبة ، أن عطاء المنظومة الأمنية للموقع الأثري؛ يشمل استبدال السياج الموجود حاليا حول الموقع الأثري بسياج آخر جديد، وتركيب كاميرات مراقبة، وبوابات إلكترونية، وإنارة للموقع الأثري.

وبدأت مديرية سياحة جرش، بتنفيذ مشاريع منذ بداية العام الحالي 2022 ضمن خطة تطوير القطاع السياحي في المحافظة 2021 - 2022.

وأشار إلى أن المشاريع تشمل إعادة وتأهيل قصر الباشا في منطقة سوف، وتأهيل البيت العثماني داخل الموقع الأثري وتأهيل الموقع السياحي والمسارات السياحية.

وبين الخطاطبة بأنه سيتم طرح عطاء دراسة السياحة الميسرة الذي يهدف إلى تأهيل الموقع الأثري الذي يتيح لذوي الإعاقة الدخول إلى الموقع الأثري بكل سهولة ويسر.

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