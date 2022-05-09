نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 9 مايو 2022 10:07 مساءً - دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار سنة 2022 ميلادية.

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