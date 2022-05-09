شروط ورابط التسجيل في الدعم المالي لمحدودي الدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرانية

يحتاج عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء البحرين الى التعرف على كيفية التسجيل في الدعم المالي لمحدودي الدخل، وهي أحد الخدمات وبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة البحرينية متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين، حيث يعتبر برنامج الدعم المالي هو أحد أهداف الحكومة البحرينية لكي تساعد على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، وبشكل خاص المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث تسعى وزارة العمل بتقديم تسهيلات للأسر المحتاجة بالإضافة إلى المفصولين حديثاً من العمل، من خلال التسجيل في الدعم المالي لمحدودي الدخل في مملكة البحرين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في الدعم المالي لمحدودي الدخل في البحرين.

التسجيل في الدعم المالي لمحدودي الدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرين

وقد سهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية إمكانية التسجيل في الدعم المالي المقدم لمحدودي الدخل في الدولة، حيث يتم التقديم الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم تسحيل الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية وزارة العمل البحرانية.

من الضروري ان يكون لديك مفتاح إلكتروني حتى يمكّنك من متابعة طلبك للحصول على دعم مالي لذوي الدخل المحدود، أي الحصول على (قسط تكلفة مرتفع) والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يتم اختيار بداية الخدمة.

يمكن الاستفسار بعد ذلك عن أهليتك للحصول على الدعم المالي لذوي الدخل المنخفض (زيادة باهظة)، من خلال الموقع الرسمي للوزارة،

وللاستفسار عن عرض محفوظات المدفوعات السابقة من الدعم المالي (بدل باهظ الثمن)

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم اختيار أيقونة إرسال طلب التسجيل.

شروط استحقاق الدعم المالي لمحدودي الدخل في البحرين

وقد حددت وزارة العمل البحرينية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المالي لمحدودي الدخل في البحرين، والتي جاءت على النحو التالي.