خبير الإنترنت يُقدم نصائح رائعة للحصول على سرعة نت قوية بالمنزل

يمكنك الحصول على سرعة نت قوي بالمنزل من خلال اتباع عدد من النصائح الرائعة، حيث يجب في البداية التأكد من مكان وضع الراوتر الخاص بك في المكان الصحيح، وخاصة أن اختيار المكان المناسب قد يكون صعب للغاية لبعض المستخدمين بسبب محدودية الاختيار بناء على مكان وصول الكابل الرئيسي الخاص بالإنترنت المنزلي، حيث كشف خبير الإنترنت العالمي ” نيك بيكر” عن بعض النصائح الهامة التي يجب تطبيقها من اجل الحصول على إنترنت منزلي سريع خلال الفترة القادمة.

نصائح هامة للحصول على سرعة نت قوية

اكد الخبير من خلال تصريحات هامة لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن أماكن تواجد الراوتر قد تزيد من الأمور سوءاً للاتصال بالإنترنت المنزلي، لذا يجب تجنب بعض الأمور الهامة، حيث يجب تجنب وضع الراوتر في الدواليب، والذي يكون له وضع سيئ على عملية الاتصال، حيث أوضح الخبير أن البعض يحتفظ بالراوتر في الدواليب أو صندوق أسفل الدرج مما يحجب الإشارة عن المستخدمين وبالتالي تقلل السرعة.

كما أكد “بيكر” على ضرورة إبعاد الراوتر عن حوض السمك، مؤكداً للجميع أنه يمتص الإشارة مما يقلل سرعة النت المنزلي، وفي حال وضع الجهاز بعيد عن في الغرفة التي بها حوض السمك فإن ذلك لن يؤثر كثيراً على الإشارة، بل إنه سوف يعيقه مثل أي قطعة أثاث، كما يجب على المستخدم اختيار موقع أكثر مركزية للراوتر، حيث يجب وضع الجهاز في منتصف المنزل، حتى تصل الإشارة إلى جميع المستخدمين داخل المنزل بنفس الكفاءة، ولكن عند وضع الراوتر على حافة النافذة فإنه سوف يرسل الرسالة إلى الخارج مما قد لا يفيد الناحية العكسية له في المنزل بنفس الكفاءة للمكان المتواجد فيه.

يجب على جميع المستخدمين التأكد من سرعة الإنترنت المنزلي قبل تحريك الراوتر في المنزل، فقد تكون المشكلة في الخدمة المقدمة من الشركة، كما أكد الخبير على أن الأدوات الكهربائية قد تعيق عملية توصيل الإشارة بالكفاءة المطلوبة، حيث أن التليفزيون قد يؤثر بشكل كبير على الإشارة، كما يجب البعد بجهاز الراوتر عن المطبخ بسبب جهاز الميكروويف، حيث أنه يعمل على تعطيل الاتصال.