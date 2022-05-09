مباشراً تابع موعد مباراة الاتحاد والهلال القادمة 2022/05/15 وترقب نتيجة الاتحاد والهلال لحسم اللقب

بدأ البحث مبكراً جداً عن موعد ديربي الكرة السعودية، موعد مباراة الاتحاد والهلال القادمة مباراة الموسم، لقاء حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفائز من مباراة الفريقين سيكون قريب من اللقب خاصة فريق الاتحاد متصدر ترتيب الجدول قبل المباراة، في حالة فوزه بالمباراة سيعلن بطلاً للدوري عن جدارة واستحقاق أما الزعيم فيلعب على الفوز وانتظار نتائج الاتحاد في اللقاءات الأخيرة على أمل التعثر للعميد وحدوث المفاجأة والاحتفاظ باللقب الغالي الذي يحمله من العام الماضي.

يحتضن ملعب الملك عبد الله بجدة “الجوهرة المشعة” اللقاء الحاسم، ملعب العميد الذي سيكتظ بالجماهير الاتحادية والهلالية، بعد تفعيل موقع تذاكر الاتحاد والهلال الفريقين يدخلان المباراة بهدف واحد، وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط الاتحاد، من أجل حسم الصراع على اللقب وانتزاعه من أنياب الزعيم الهلالي، ونادي الهلال الذي يلعب جميع مبارياته بدافع واحد فقط وهو الانتصار، موقع ثقفني يقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل الديربي المنتظر.

موعد مباراة الاتحاد والهلال القادمة 2022/05/15

17.50 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.50 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، المغرب، الجزائر.

19.50 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين.

20.50 : بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

21.50 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

الدخول على موقع تذاكر نادي الاتحاد ittihadclub.etickets.com.sa .

. النقر على أيقونة الفاعليات المتاحة الآن وتحديد مباراة الاتحاد والهلال والنقر عليها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

تحديد فئة وقيمة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك أختيار رقم المقعد.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام العامة.

أخيراً دفع قيمة التذكرة أون لاين وتحميلها على تطبيق توكلنا وإبرازها عند الدخول للملعب.

موعد مباراة الاتحاد والهلال القادمة والقنوات الناقلة