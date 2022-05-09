نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 2022 تعليق عربي لاندرويد وأيفون في المقال التالي

Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 2022 لعبة كرة القدم الأشهر علي الإطلاق عالميا التي ظهرت للمرة الأولي علي ساحة العاب الفيديو جيم عام 1998 بواسطة شركة برمجة الألعاب كونامي اليابانية وتواصلت الإصدارات منذ هذا التاريج إلي أن بلغ عدد الاجزاء إلي 22 إلي ألان وكانت اللعبة في البداية مخصصة لسلسة بلاي ستيشن إلي أن تم تطويرها لتعمل علي جميع منصات الألعاب مثل ويندوز وأكس بوكس إلي جانب إصدار جزء مخصص لأجهزة الجوال بنظامي تشغيل أندرويد وأي أو أس المخصص لهواتف أيفون وتعتبر اللعبة هي المنافس الأول للعبة fifa 22 التي يتم نشرها بواسطة EA sport الكندية ونستعرض الأن جميع المعلومات عن لعبة Efootball pes 22 وطريقة تحميل اللعبة علي الموبيل للاندرويد وأيفون. ميزات لعبة إي فوتبول بيس 2022: متاح عدد كبير من الأندية الحقيقية الأفضل في الدوري الأوروبي إمكانية إدخال اللاعبين أساطير الساحرة المستديرة في فريقك أمثال مارادونا و بيكهام و بيليه كذلك متاح في لعبة بيس 22 اللعب محلياً في مباريات ضد الواحد أو مباريات جماعية متاح أيضاً في تطبيق اللعبة اللعب الدولي عن طريق الانترنت ومنافسة لاعبين من كل دول العالم وجود عدد من أفضل دوريات البطولات وتشمل الدوري الإيطالي والدوري الأمريكي والدوري الروسي تقوم اللعبة بمنح اللاعبين الأفضل خلال الأسبوع نقاط أعلى ما يقوم برفع مستواهم وصقل مهاراتهم من أجل المباريات القادمة التطبيق متصل بمباريات الدوري الحقيقية؛ حيث تقوم اللعبة بتحديث بيانات ونقاط اللاعبين تلقائياً بعد المباريات الحقيقة عن طريق خاصية التحديث الأسبوعي الحي تعليق صوتي أنقى وأفضل متاح في 13 لغة مختلفة إمكانية اختيار وتعديل ملابس الفريق وتحديث تصاميم أفاتارات اللاعبين إمكانية إعادة إحياء اللحظات المميزة من المباريات الحقيقة داخل اللعبة Efootball pes 22 طريقة تحميل Efootball pes 22 تعليق عربي لاندرويد وأيفون تأكد من أن الجوال متصل بشبكة الانترنت عن طريق تسجيل ابدخول لشبكة واي فاي او بيانات الهاتف.

بعد ذلك التوجهة إلي جوجل بلاي لهواتف اندرويد وأبل ستور لهواتف أيفون.

ثم البحث عن اللعبة عن طريق كتابة أسم اللعبة في صندوق البحث.

ثم النقر علي أيقونة تثبيت لتبداء عملية تحميل اللعبة علي الهاتف.

بعد التحميل تقوم بفتح اللعبة وأختيار اللغة العربية وربطها بحساب الجيميل لتبداء اللعبة. عمر شويل - جدة طريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 2022 تعليق عربي لاندرويد وأيفون - ثقفني

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