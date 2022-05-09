نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع نتائج القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني PDF جميع المحافظات في المقال التالي
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع نتائج القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني نوافيكم به الان حيث إعلان نتائج القبول الموازي يتزايد حول مؤشرات البحث على جوجل من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات لذا من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نوافيكم و نتابع مع حضراتكم طرق الوصول إلى تلك النتائج بشكل مبسط وسهل لغاية
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 يهم نحو 35 ألف طالب وطالبة بها، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على تقدم نحو 35 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية على القبول الموازي ليتم الإعلان عن تنشيط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لطرح إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد الكشف عن قبول منهم نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات سواء فى تخصص الطب او العلوم او الهندسة او غيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نوافيكم الان ونستعرض أمام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يدور حولها التساؤلات من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات نرصدها الان امام حضراتكم على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع نتائج القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني PDF جميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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