الدفاع الروسية: دمرنا 11 موقعا عسكريا و 8 مستودعات للأسلحة بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، تحييد 400 أوكرانى وتدمير 11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة، وإسقاط 6 مروحيات ومقاتلة MiG-29 تابعة للجيش الأوكرانى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، دمرت صواريخنا 11 موقعا عسكريا و4 معسكرات للنازيين و8 مستودعات للذخيرة ومحطتي رادار في منطقتي كراماتورسك وكرستيشا" في دونباس شرقي أوكرانيا، كما تم تدمير 6 مروحيات (Mi-8) و(Mi-24) في بلدة أرتسيز بأوديسا" جنوب أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "دمرنا 318 تجمعا للقوات الأوكرانية، كما تم تحييد 400 نازي، وإعطاب 48 آلية عسكرية"، موضحا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة (MiG-29) فوق مدينة سيفرودونيتسك، وثلاثة درونات أوكرانية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم اعتراض صاروخ أوكراني من طراز (توشكا – أو) بالقرب من قرية إيفانوفكا في خاركوف، وصاروخين من طراز (سميرتش) في منطقتي إيزوم وبولشوي كاميشوفخا" في دونباس.