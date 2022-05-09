عاجل.. تغيب الملكة إليزابيث عن افتتاح البرلمان لأول مرة منذ 59 عاما

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، إعلان قصر باكينجهام، أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تعانى من مشاكل عرضية فى التنقل، وبالتشاور مع أطبائها قررت عدم حضور جلسة افتتاح البرلمان البريطانى.





وتغيب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان البريطانى، لأول مرة منذ 59 عاما بنصيحة من الأطباء. وأواخر فبراير الماضى، اضطرت الملكة إليزابيث الثانية فى بريطانيا لإلغاء جدول أعمالها، بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينما تأتى الأخبار الإيجابية عن أخبار صحة الملكة، 95 عامًا، وسط تأكيدات بأن الملكة تتغلب بالفعل على نوبتها الخفيفة من كوفيد 19. وحسبما نقلت صحيفة "ذا صن" الإخبارية، كشفت الطبيبة السابقة للملكة إليزابيث، الدكتورة آنا هيمنج، عن تضامنها مع الملكة التى ستتحمل فترة من العزل، قائلة إن للملكة منشأة ملكية مخصصة داخل البلاط الملكى، ومؤكدة أن فريقها الطبى سيبذل جهوده القصوى حتى تكون الملكة على ما يرام،

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