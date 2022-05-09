اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء حول كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وتقرر أن يُعقد الاجتماع الأربعاء عند الساعة 19.00 ت. ج.، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين لوكالة "فرانس برس". ويأتى هذا الاجتماع فى وقت تخشى الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية فى الأسابيع المقبلة. وقالت المصادر إن واشنطن التى تتولى رئاسة مجلس الأمن فى الشهر الحالى، كانت تفكر منذ نهاية الأسبوع الماضى بعقد اجتماع للمجلس بشأن آخر عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ.

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