أبرز تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حول أوكرانيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون فى كلمته أمام البرلمان الأوروبى "سنستمر فى اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا لوقف الحرب"، موضحا أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على الأمن الغذائى العالمى. وأشار ماكرون إلى أنه يجب التخلى عن الوقود الأحفورى والاستثمار فى الطاقة المتجددة. وأوضح ماكرون "لسنا فى حرب مع روسيا ويجب إجراء إصلاحات فى الاتحاد الأوروبى"، داعيا إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصًا. وأكد الرئيس الفرنسى أنه من الضرورى مستقبلا العمل على إعادة بناء الثقة مع روسيا وأوكرانيا.

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