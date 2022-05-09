وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات فى مختلف المجالات الأمنية التى طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة فى تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكترونى بين غرف العلميات فى وزارتى الداخلية فى البلدين الشقيقين، ومنظومة الربط الإلكترونى الثنائى للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكى، واستشراف المستقبل الأمنى بين الجانبين.
كما وقعت وزارة الداخلية الإماراتية مع نظيرتها السعودية على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة فى المشاريع الأمنية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون فى ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار القانونى لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة فى المشاريع الأمنية المشتركة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان مستوى عال من الحماية للبيانات والمعلومات بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة فى المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى مجال الربط الشبكى الثنائى ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكترونى الثنائى للمخالفات المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.