الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى

جدة - نرمين السيد - بحثت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتى الداخلية فى الإمارات والسعودية، خلال اجتماعها السادس اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الأمنية كافة بين البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات فى مختلف المجالات الأمنية التى طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة فى تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكترونى بين غرف العلميات فى وزارتى الداخلية فى البلدين الشقيقين، ومنظومة الربط الإلكترونى الثنائى للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكى، واستشراف المستقبل الأمنى بين الجانبين.

كما وقعت وزارة الداخلية الإماراتية مع نظيرتها السعودية على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة فى المشاريع الأمنية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون فى ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار القانونى لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة فى المشاريع الأمنية المشتركة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان مستوى عال من الحماية للبيانات والمعلومات بين الجانبين.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة فى المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى مجال الربط الشبكى الثنائى ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكترونى الثنائى للمخالفات المرورية.