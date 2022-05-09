بوتين يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية

جدة - نرمين السيد - كما وجه بوتين -وفقًا لبيان الكرملين اليوم الاثنين على موقعه الرسمى للمعلومات القانونية- بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات الروسية لتطوير آليات جديدة فى مجال تنظيم العملات والمدفوعات الدولية. وأوضح الكرملين -فى البيان- أن مساعد الرئيس الروسى مكسيم أوريشكين سوف يترأس مجموعة العمل المشكلة بين الإدارات الروسية. وتأتى توجيهات الرئيس الروسى على خلفية العقوبات التى فرضتها دول حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ضد روسيا. وعلى صعيد آخر، شارك الرئيس الروسى اليوم فى مسيرة "فوج الخالدين" بالعاصمة الروسية موسكو تكريما لجنود الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) حاملًا صورة لأبيه. وقال عمدة موسكو سيرجى سوبيانين -قبيل انطلاق المسيرة- إن مئات الآلاف من سكان المدينة تجمعوا للمشاركة فيها على الرغم من الأحوال الجوية السيئة، وستقطع المسيرة مسافة حوالى 7 كيلومترات فى شوارع مركزية لموسكو، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى عدد المشاركين فيها نحو مليون شخص. وقد بدأت الأيام القليلة الماضية مسيرات لـ"فوج الخالدين" فى الكثير من المدن داخل روسيا وخارجها.

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