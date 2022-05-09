العالم اليوم - قتيل ومصابون بحادث قطار في فيينا

انتم الان تتابعون خبر قتيل ومصابون بحادث قطار في فيينا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 09:21 مساءً - قتل شخص وأصيب أكثر من 10، عندما خرج قطار عن مساره جنوب فيينا، الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة "آبا" النسماوية للأنباء.

وسارع عناصر الإسعاف إلى موقع الحادث في مونشندورف، حيث قتل شخص وأصيب اثنان بجروح خطيرة و11 بجروح طفيفة، وفق ما نقلت "آبا" عن أنرياس زينكر من هيئة الصليب الأحمر في ولاية النمسا السفلى.

وكتب الدفاع المدني في النمسا السفلى عبر "فيسبوك": "حادث قطار خطير في مونشندورف".

وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، هناك العديد من الإصابات، أرسلت عدة حوامات إسعاف وفرقة كبيرة من عناصر الإنقاذ في الوقت الحالي".

وأفادت وكالة "آبا" عن انقلاب إحدى العربات عندما خرج القطار عن مساره، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وتعد حوادث القطارات المميتة نادرة في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.