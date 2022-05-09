الملك يؤكد وقوف الأردن مع مصر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 9 مايو 2022 08:59 مساءً - دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

ودان جلالته، خلال الاتصال اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه للشعب المصري وأهالي الشهداء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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