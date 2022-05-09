استعلام شكوى مجلس الضمان الصحي التعاوني cchi.gov.sa دليل الخدمات الإلكترونية نظام الشكاوى

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عمر شويل - جدة استعلام شكوى مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي إلكترونياً، والتعرف على دليل الخدمات الإلكترونية cchi.gov.sa على رابط موقع مجلس الضمان الصحي و”نظام الشكاوى” وكيفية تقديم شكوى والاسعلام عنها، هذا ويُتيح موقع الضمان الصحي التعاوني العديد من الخدمات الإلكترونية، والاستعلام إلكترونيا عن جميع تلك الخدمات، وذلك دون تكبد عناء ومشقة الانتقال إلى المقرات الرسمية الخاصة بمجلس الضمان، ومن أهم ما يتم الاستعلام عنه هو استعلام عن شكوى مجلس الضمان الصحي التعاوني.

استعلام شكوى مجلس الضمان الصحي التعاوني cchi.gov.sa دليل الخدمات

ويجب التنوية إلى أن اساءة استخدام التأمين من الموضوعات التي محل اهتمام كبير من قبل قطاع عريض من مواطني المملكة، وللتقديم بشكوى لمجلس الضمان الصحي، فيمكن تقديم عدة أنواع من الشكاوى ومنها ما يلي:

شكوى ضد شركة التأمين.

شكاوى عدم ربط المعلومات.

التقدم بشكوى ضد مقدم خدمة الرعاية الطبية تأميني.

شكوى ضد صاحب العمل.

شكوى عدم ربط زائر.

شكوى ضد مجل الضمان نفسه.

يمكن التقدم باسفسار.

طريقة تقديم الشكاوى إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني cchi.gov.sa

موقع مجلس الضمان الصحي وخطوات تقديم الشكوى

كما ذكرنا سابقا فقد أتاح مجلس الضمان الصحي التعاوني طريقة تقديم شكوى فيجب أن تحتوي الشكوى على كافة الوثائق والمستندات التي يؤيد شكوتك، بعدها سيتم متابعة الشكوى من قبل القائمين على أمر فحص الشكاوى، ويجب أت تحتوي الشكوى على التالي:

صورة ضوئية من بطاقة الأحوال للسعوديين.

الإقامة لغير السعوديين.

رقم هاتف للتواصل.

صورة بطاقة التأمين الصحي.

صور من التقارير الطبية.

في حال كان الشكوى بخصوص رفض شركة التأمين، يجب عليك إرفاق صورة من الرفض.

رقم هاتف مجلس الضمان الصحي التعاوني وطرق التواصل

ويجب أن ننوه إلى تعدد طرق التواصل مع مجلس الضمان الصحي حيث أتاح المجلسإمكانية التواصل وذلك حتى يمكن الاستعلام والاستفسار كما أتاح المجلس وسائل التواصل التالية: