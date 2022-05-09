نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم التكميلي 2022 تكافل 3 في الأردن takaful.naf.gov.jo رابط الدعم النقدي الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم التكميلي 2022 تكافل 3 في الأردن بات من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن في الأردن، وذلك بعد أن أعلن الدكتور برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أن صندوق المعونة الوطنية سوف يقوم بتحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين من دعم البرنامج في حساباتهم البنكية، والخاص بدعم برنامج الدعم النقدي الموحد تكافل 3 صباح يوم الثلاثاء القادم 10\05\2022.

موعد صرف الدعم التكميلي لشهر نيسان 2022 صرف المعونة الوطنية من أهم المواعيد التي ينتظرها آلاف المواطنين والأسر المستحقة للدعم في الأردن، وجدير بالذكر أن صندوق المعونة الوطنية سيقوم بتحويل الدعم النقدي للمستفيدين في حسابتهم البنكية خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن يصبح الصرف شهرياً وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

رابط الدعم التكميلي 2022 تكافل في الأردن

الدخول عبر رابط برنامج تكافل الإلكتروني takaful.naf.gov.jo.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة دخول أو أيقونة الدخول الموحد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة والنقر على استعلام.

رابط استعلام الدعم النقدي الموحد في الأردن 2022

يتم الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد من خلال رابط الدعم التكميلي 3 الخاص ببرنامج الدعم التكميلي 2022 takaful.naf.gov.jo. وكذلك يتم تقديم التظلمات إلكترونياً عبر نفس الرابط. ومن المقرر دراسة جميع التظلمات من قبل اللجنة المختصة. وفي حال تم رفض طلب التظلم مرة أخرى سيتم توضيح سبب الرفض.

موعد صرف الدعم التكميلي لشهر نيسان 2022

كما ذكرنا سابقاً فقد صرح مدير عام صندوق المعونة الوطنية الدكتور برق الضمور، أن صندوق المعونة الوطنية سوف يبدأ في تحويل الدعم النقدي للمستفيدين عن شهر نيسان 2022 صباح يوم الثلاثاء 10\05\2022، وقد تقرر أن يكون الصرف شهرياً للمستحقين وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo

يهتم صندوق المعونة الوطنية بتوفير الدعم النقدي اللازم لعدد كبير من الأسر الفقيرة داخل الأردن، ويستفيد من دعم تكافل حوالي 120 ألف أسرة ويستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخول الضعيفة، ممن يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى المطلوب وتتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وذلك وفقاً لنتائج نظام الاستهداف الحكومي الموحد، حتى يتم رفع مستوى المعيشة لهذه الأسر في ظل ارتفاع كبير في مستوى السلع الأساسية على مستوى العالم.