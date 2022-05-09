العالم اليوم - مبابي في مدريد.. صورة تثير مزيدا من التكهنات

انتم الان تتابعون خبر مبابي في مدريد.. صورة تثير مزيدا من التكهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 08:15 مساءً - نشر نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي على "إنستغرام"، صورته في العاصمة الإسبانية، وسط سيل من الأسئلة والتكهنات بشأن انتقال محتمل إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قدوم مبابي مرة أخرى إلى مدريد يثير الشائعات مجددا، علما أنه كان رفقة زميله في الفريق الفرنسي وصديقه المغربي أشرف حكيمي.

وأظهرت صور أخرى منتشرة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، مبابي في مدريد إلى جانب حكيمي.

ولم يتبق لعقد مبابي في سان جرمان سوى شهرين اثنين، وهو ما يعني أنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت "ماركا" أن ريال مدريد أكد في وقت سابق وضعه كافة الترتيبات لأجل ضم المهاجم صاحب الـ23 عاما، خلال الصيف المقبل.

وفي الخامس والعشرين من أبريل الماضي، ذكرت الصحيفة أنه لم يتبق سوى أن يعلن مبابي بشكل رسمي انتقاله إلى الفريق الملكي.

لكنها أضافت أن مبابي لن يعلن مغادرته باريس سان جرمان إلا بعد انتهاء الموسم في فرنسا، عند خوض مباراة ضد متيز، أي ليس قبل تاريخ 21 مايو الجاري.

في غضون ذلك، تحدثت بعض المصادر عن استمرار محادثات بين باريس سان جرمان ووالدة مبابي حتى أواخر أبريل الماضي، من أجل تجديد العقد مع اللاعب الفرنسي لموسمين أو حتى لموسم واحد.

وفي وقت سابق، نفت والدة اللاعب التوصل إلى اتفاق مبدئي ضخم بين النادي الفرنسي ومبابي، لأجل التمديد مقابل أجر صاف قدره 50 مليون يورو في السنة إلى جانب مكافأة قيمتها 100 مليون يورو.