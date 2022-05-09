ماكرون: هذا العالم لا ينتمى إلى أمريكا والصين فقط وإنما للجميع

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبى اليوم الإثنين، أن "واجبنا فى أوروبا الوقوف إلى جانب أوكرانيا"، مؤكدا أن كييف وحدها من تحدد شروط التفاوض مع روسيا.
وأوضح ماكرون أن "الأزمة الأوكرانية تؤثر على الأمن الغذائى العالمى"، مؤكدًا أنه يجب إعادة بناء التوازن الأمنى.
وتابع الرئيس الفرنسى، بأن الاتحاد الأوروبى ليس فى حرب مع روسيا، كما أننا واثقون بأن أوروبا ستتجاوز الأزمات.
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