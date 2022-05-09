أبو الغيط يحذر إسرائيل من خرق القانون الدولى بشأن القدس

جدة - نرمين السيد - أعرب احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استهجانه التام ورفضه الشديد لأى تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس، أو محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى، الذى يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط، ما قد ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.





ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن الحديث عن أية سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولى، وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية لا يعتد أو يعترف به أحد. وأضاف المصدر بأن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطينى وقيادته ومؤسساته فى الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.

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